الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره بشأن فرجاني ساسي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، عن آخر تطورات المفاوضات بشأن تجديد عقد لاعب خط الوسط الدولي التونسي فرجاني ساسي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح سالم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على فضائية "أون تايم سبورتس" الجمعة، أن الثنائي إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك، وطارق حشيش المستشار المالي، سافرا مع بعثة الفريق الأبيض إلى تونس.

وقال المتحدث باسم الزمالك إن إبراهيم عبدالله وطارق حشيش سافرا على نفقتهما الخاصة، وذلك من أجل استكمال المفاوضات مع فرجاني ساسي.

وتابع سالم: "الثنائي قاما بفتح ملف التجديد مع وكيل أعمال فرجاني ساسي، وأبشر جماهير الزمالك بأنهم سوف يسمعون أخبار سعيدة فيما يتعلق بهذا الملف في القريب العاجل".

وفي السياق ذاته، طلب هشام يكن، نجم الزمالك السابق، من فرجاني ساسي، لاعب القلعة البيضاء، التراجع عن زيادة عقده؛ لأنه سيخلق أزمة في الفريق بسبب عقود باقي اللاعبين، خاصة أنه في حالة النزول على رغباته ستكون هناك مشكلة أخرى مع باقي المحترفين لوجود عدد من اللاعبين يتقاضون رواتب أقل منه، مثل طارق حامد وأشرف بن شرقي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال يكن، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "بي أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، إن على فرجاني ساسي أن يقدر حب جماهير الزمالك له منذ قدومه إلى القلعة البيضاء.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن ساسي يجب عليه أن يتراجع عن طلباته في زيادة العقد، لأن سيكون هناك مشكلة كبيرة بين باقي اللاعبين وإدارة الزمالك.