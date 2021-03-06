شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: ثقتى كبيرة فى الزمالك أمام الترجى.. وهذه نصيحتى لـ مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى حازم إمام نجم الزمالك السابق ثقته الكبيرة في قدرة الزمالك على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي في اللقاء المقرر لها مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية، أن التوفيق تخلى عن الزمالك في مباراة دجلة الأخيرة موضحا أن هذا لا يعنى عدم وجود أخطاء، لكن الفريق الأبيض فريق كبير ويستطيع تجاوز محطتى الترجي وفيتا كلوب.

وتابع: "الأهلي مازال منافسا شرسا على الدوري رغم تصدر الزمالك لجدول الترتيب، ومباراة سيمبا الفريق الأحمر لم يكن في أحسن حالاته، ومباراة الترجي صعبة للزمالك".

وعن مصطفى محمد قال الثعلب: "بداية رائعة مع فريق كبير، أتمنى أن يواصل التألق ويكون نسخة من الفرعون المصري محمد صلاح، أنا سعيد لرؤية تألقه وأطالبه بالمزيد من العمل والتركيز.

أكد البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك، أنه يتوقع مباراة جيدة بين فريقه والترجي لما لهما من تاريخ كبير، مضيفا أن الفريقين يمتلكان طموح الفوز باللقب، وأشار إلى أن الفريق التونسى لديه نقاط قوة لتقديم مباراة جيدة، ولكن الزمالك يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولديهم طموح كبير ومستعدون جيدا.

وشدد باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي على أنه يتوقع مباراة كبيرة مع الترجى وسيفوز فيها الزمالك في النهاية، قائلاً: "لعبنا مباريات جيدة ولكن التعادل جاء بسبب قيام الفرق المنافسة بتقديم أداء دفاعي عال ولكننا جاهزون لمباراة الغد".