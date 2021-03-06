شكرا لقرائتكم خبر عن على عاشور مدربا عاما مع ربيع ياسين فى بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر ربيع ياسين المدير الفني الجديد لفريق بتروجت على ملامح جهازه المعاون الذي يقود معه الفريق البترولي في القسم الثاني وجاء على رأس الجهاز المعاون، علي عاشور المدير الفني السابق للمقاصة.

ووقع اختيار ربيع ياسين على نجم المقاولون ومدرب المقاصة السابق علي عاشور بسبب الخبرات الكبيرة التي اكتسبها الأخير في مجال التدريب.

كما استقر ربيع ياسين على وجود محلل فني ومعد بدني معه في الجهاز المعاون سيتم الكشف عن أسمائهم في الساعات المقبلة، بالإضافة إلى مدرب حراس مرمى يُنتظر عودته من تونس بسبب ارتباطه بدورة تدريبيه هناك، دون الكشف عن اسمه.

وتعاقد مجلس إدارة بتروجت مع ربيع ياسين لقيادة صفوف الفريق بداية من اللقاء المقبل فى الجولة السابعة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى بعدما ساءت نتائج الفريق وأصبح فى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة بعد هزيمته أمام كوكاكولا بهدف مقابل للاشئ.

في سياق متصل، شهدت مباريات الجولة السادسة عشر بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى العديد من المفاجآت بعد خسارة المتصدر الداخلية أمام النصر بهدفين نظيفين ليتجمد رصيده عند 28 نقطة ، بينما ارتفع رصيد أبناء سيد عيد إلى 19 نقطة فى المركز العاشر ، فى الوقت نفسه نجح السكة الحديد فى إيقاف قطار الترسانة بعدما فرض التعادل السلبى للقاء ليرتفع رصيد الشواكيش إلى 27 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة ، بينما ارتفع رصيد السكة إلى 18 نقطة .

وفى إطار مباريات نفس الجولة حقق بورتو فوزا غاليا على منتخب السويس بهدف دون رد أحرزه محمود صالح ليعود بورتو للصدارة مجددا بعدنا رفع رصيده 29 نقطة ، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 22 نقطة ، كما تعامل النجوم مع المريخ بهدف لمثله أحرز هدف النجوم محمد حسن ميدو من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف المريخ احمد حمزاوي ، وحقق القناة فوزا هاما علي زد بهدف دون رد أحرزه محمد علي ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة بينما تجمد رصيد أبناء زد عند 20 نقطة .