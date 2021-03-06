شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات فى افتتاحية الدور الثانى للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة عشر للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بإقامة 8 مباريات حيث يستضيف بنى سويف صاحب المركز السادس برصيد 23 نقطة نظيره الشرقية للدخان المتصدر برصيد 36 نقطة، ويسعى أبناء بنى سويف لتحقيق الفوز لإيقاف انتصارات الضيوف على أمل العودة للانتصارات من جديد ، بينما يحاول علاء إبراهيم المدير الفنى للدخان الخروج بأى نتيجة إيجابية خاصة وأنه يعلم أن المباراة ستكون صعبة .

فى نفس الوقت يخرج المنيا صاحب المركز الثانى برصيد 31 نقطة لمواجهة قنا صاحب المركز العاشر برصيد 17 نقطة فى مواجهة محفوفة بالمخاطر لأبناء شديد قناوى الباحثين عن الثلاث نقاط من أجل الضغط على صاحب المركز الأول ، بينما يستضيف ديروط مفاجأة المجموعة وصاحب المركز الثالث برصيد 26 نقطة فريق سوهاج الذى يحتل المركز الثامن برصيد 20 نقطة فى مواجهة يبحث فيها الفريقان عن الفوز والثلاث نقاط لإستكمال مشوارهما الناجح خاصة أصحاب الأرض الذين أصبحوا يمثلون مخاوف لأي فريق يواجهونه نظرا لإمتلاكهما أفضل ثنائى هجومى إسلام عبد الراضى الذى يحتل صدارة ترتيب هدافي القسم الثانى برصيد 12 هدف وفرغلى بالو صاحب الـ7 أهداف.

على ملعب الأسيوطى يستضيف الفيوم بقيادة أحمد بكرى فريق الألومنيوم بقيادة سعيد إبراهيم المدرب العام الذى تم تصعيده بعد الإطاحة بحسين عبد اللطيف والتعاقد مع مدير فنى جديد بعد تلك المباراة ، وفى جنوب مصر يستضيف كيما أسوان بقيادة عادل عبد الحميد لحمة فريق بترول أسيوط بقيادة هشام عبد المنعم فى مواجهة متكافئة يبحث فيها الثنائى عن الثلاث النقاط ، كما يواجه الإعلاميين بقيادة ياسر الكنانى، فريق تليفونات بنى سويف فى مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض، وتختتم مباريات الجولة بمواجهة أسمنت أسيوط وشبان قنا.