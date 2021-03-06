شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا .. فرجاني ساسي يستفز جماهير فريقه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استفز فرجاني ساسي لاعب الزمالك جماهير فريقه بعدما نشره صورة له عبر موقعه الخاص بقميص فريق الترجي التونسي قبل موقعة اليوم التي تجمع بين الفارس الأبيض وبطل تونس.

وأثار النجم التونسي فرجاني ساسي الجدل داخل الشارع الزملكاوي بعد نشره صورتين الأولى تجمعه بنجله خلال إرتدائه قميص فريق الترجي، والثانية نجله بمفرده يرتدي قميص بطل تونس وعليه رقم 13.

وانقسم الشارع الزمالكاوي لفريقين الأول فسر هذه الصورة بأن فرجاني ساسي وقع لفريق الترجي التونسي وسيرحل له نهاية الموسم الجاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والثاني، اعتبره عشق ممتد لفريقه السابق الذي لعب له خلال السنوات الماضية.

ولعب ساسي بقميص الترجي بداية من 2016 وحتى رحيله في يناير 2018 إلى النصر السعودي، قبل انتقاله للزمالك. وينتهي عقد فرجاني مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء. ويحل الزمالك ضيفا على الترجي، مساء السبت، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، لحساب الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة لدوري الأبطال.