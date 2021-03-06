شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي و فيتا كلوب .. موسيماني يعلق لأول مرة على أزمة إيقاف كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الأهلي المصري يخوض لقاء هام اليوم أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي عند الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي لأول مرة عن أزمة إيقاف محمود كهربا الذي صدر بحقه قرار بالابتعاد عن الفريق لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه.

وقال المدرب الجنوب أفريقي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء بليللة واحدة، النادي الأهلي ليس ضد أحد، نجن نحب جميع اللاعبين ونتمنى أن يقاتل الجميع من أجل الفوز ووضع الأهلي في المقدمة على كافة المستويات سواء المحلية أو الأفريقية أو العاليمة.

أضاف بيتسو، تعودنا في الأهلي منذ قديم الأزل أن تسود الأخلاق داخل الفريق وخارجه، وعلى كل حال دائما ما تحدث مشاكل وأزمات داخل الأسرة الواحدة، ولكن في نهاية المطاف لابد أن تعم الأخلاق داخل فريقنا، فهذا ما نشأ عليه الأهلي منذ بداياته.

وعن أزمة الغيابات وتأثيرها على الأهلي خلال لقاء فيتا كلوب، أكد مدرب الأهلي، نحن قادرون على تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة وخاصة مباراة اليوم، الأهلي يعلب بشعار بمن حضر.