شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لـ فريق الزمالك قبل مواجهة الترجي بـ دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الكروى الأول بالنادي الزمالك ضيفا على نظيره الترجي التونسي في اللقاء الذي سيجمع بينهما السبت، عند الساعة السادسة مساء، على ملعب الأوليمبي برادس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الحالى.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي- أشرف بن شرقي– يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أسامة فيصل.