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التشكيل المتوقع لـفريق الترجي قبل مواجهة الزمالك ببطولة دورى أبطال أفريقيا

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق الترجى التونسى نظيره الفريق الكروى الأول بالنادي الزمالك في اللقاء الذي سيجمع بينهما السبت، عند الساعة السادسة مساء، على ملعب الأوليمبي برادس في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الحالى.

ومن المتوقع أن يخوض الترجى المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى، فاروق بن مصطفى

وفى الدفاع، إلياس الشتي- حمدي النقاز- محمد على اليعقوبي- عبدالقادر بدران

وفى الوسط، فوسيني كوليبالي- محمد على بن رمضان- غيلان الشعلالي- حمدو الهوني- أنيس البدري.

وفى الهجوم، ويليام توجي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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