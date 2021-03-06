شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم مباراة النادي الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي بدوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وذلك على استاد القاهرة , وتعتبر هذه المباراة هي الثالثة لكلا الفريقين في المجموعة حيث سبق وأن لعب كلا منهما مبارتين قي المجموعة التي تضم نادي المريخ السوداني وسيمبا التنزاني.

النادي الأهلي يملك قبل هذه المباراة 3 نقاط من فوز وهزيمة يحتل بهم المركز الثالث في المجموعة ويملك أيضا فيتا كلوب الكونغولي نفس عدد النقاط الا انه يحتل المركز الثاني بهدف اضافي عن النادي الاهلي , بينما يحتل قمة المجموعة نادي سيمبا التنزاني برصيد 6 نقاط , أما المريخ السوداني فيقبع في قاع المجموعة بلا رصيد من القناط.

- ترتيب مجموعة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا -

المباراة ستقام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة بين سبورت 4 beIN Sports HD وأيضا على القناة المفتوحة أون تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32