شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم السبت 6 / 3 / 2021 فى البطولة الافريقية والدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم السبت 6 / 3 / 2021 عدد من المباريات الهامة في البطولة الافريقية والمحلية في مقدمتها أستضافة الترجى التونسى فريق الزمالك على ملعب رادس و يواجه الأهلى نظيره فيتا كلوب و في الدورى المصرى مواجهة بيراميدز وأسوان .

موعد مباراة الزمالك و الترجى التونسى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا

يخوض اليوم، السبت، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مباراة فى غاية الأهمية أمام الترجى الرياضى التونسى، ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة من دورى المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث يبحث الفارس الأبيض عن الفوز والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط لتحسين وضعه فى جدول ترتيب المجموعة.

يحل فريق الزمالك في السادسة مساء اليوم السبت، ضيفاً ثقيلاً على نظيره الترجي التونسي ‏بملعب رادس، ويسعى الزمالك للعودة من تونس بأول انتصار ‏له في المجموعة خاصة أن الفوز سيرفع رصيد الفريق للنقطة رقم 5 وحال سقوط مولودية الجزائر في فخ التعادل أو الخسارة أمام تونجيث في الجولة نفسها سيتصدر الأبيض المجموعة.