شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم السبت 6 / 3 / 2021 فى البطولة الافريقية والدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم السبت 6 / 3 / 2021 عدد من المباريات الهامة في البطولة الافريقية والمحلية في مقدمتها أستضافة الترجى التونسى فريق الزمالك على ملعب رادس و يواجه الأهلى نظيره فيتا كلوب و في الدورى المصرى مواجهة بيراميدز وأسوان .
موعد مباراة الزمالك و الترجى التونسى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا
يخوض اليوم، السبت، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مباراة فى غاية الأهمية أمام الترجى الرياضى التونسى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث يبحث الفارس الأبيض عن الفوز والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط لتحسين وضعه فى جدول ترتيب المجموعة.
يحل فريق الزمالك في السادسة مساء اليوم السبت، ضيفاً ثقيلاً على نظيره الترجي التونسي بملعب رادس، ويسعى الزمالك للعودة من تونس بأول انتصار له في المجموعة خاصة أن الفوز سيرفع رصيد الفريق للنقطة رقم 5 وحال سقوط مولودية الجزائر في فخ التعادل أو الخسارة أمام تونجيث في الجولة نفسها سيتصدر الأبيض المجموعة.
يدخل فريق الأهلي اختبارا صعبا عندما يلتقي فيتا كلوب الكونغولي في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، في مباراة صعبة على بطل النسخة الأخيرة من البطولة الإفريقية وفي رحلته نحو الدفاع عن اللقب القاري، لاسيما أن بطل الكونغو من الفرق الطامحة في الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي، ويتطلع إلى تقديم مستوى جيد أمام الفريق الأحمر في مباراة الليلة.
واستعد فريق الأهلي جيدا لمواجهة فيتا كلوب، حيث عكف الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على دراسة المنافس، كما عمل على دراسة فيتا كلوب لمعرفة أسلوب لعبه وطريقته عند الاستحواذ على الكرة أو في وضعية الدفاع وكذلك عند التحضير وبناء الهجمات وأهم اللاعبين في صفوفه والتي قد تمثل عبئا على الأهلي في موقعة استاد القاهرة الليلة.موعد مباراة بيراميدز وأسوان فى بطولة الدورى المصرى الممتاز
يستضيف استاد بتروسبورت في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، مباراة أسوان وبيراميدز، في لقاء مثير بالجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، يدخله أبناء الجنوب رافضاً تلقي الهزيمة الثانية على التوالي بعد خسارته في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي، فيما يدخله فريق بيراميدز منتشياً بعد الفوز الأخير الذي حققه على المصري بالجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.
ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 17 نقطة، حصدها أبناء الجنوب من 14 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 5 وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 10 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 22 نقطة، حصدها الفريق السماوي بعد 14 مباراة بالدوري، حيث فازوا في 5 لقاءات وتعادلوا في 7 أخرى وتلقوا الهزيمة في لقاءين، وسجل لاعبو بيراميدز 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً أخر.