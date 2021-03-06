شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: أخبار سعيدة تخص ملف تجديد فرجانى ساسى قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام سالم المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، بعض الكواليس الخاصة بملف تجديد عقد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول، الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، مؤكدًا إن سفر إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية وطارق حشيش المستشار المالى، إلى تونس مع بعثة الفريق جاء من أجل عقد جلسة مع مهند عون وكيل أعمال ساسى ومناقشته فى ملف التجديد.

أضاف سالم خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إن سفر إبراهيم عبد الله وطارق حشيش جاء على نفقتهم الخاصة، وقاموا بفتح ملف تجديد تعاقد اللاعب مع وكيل أعماله، قائلاً: "هيكون فى أخبار سعيدة قريب خاصة بهذا الملف".

من جانبه تحدث الإعلامى سيف زاهر عن ملف تجديد تعاقد فرجانى ساسى، قائلاً: "إدارة الزمالك فتحت خط مع وكيل ساسى للتأكيد على التجديد أو عدم التجديد، وإدارة الزمالك حددت أرقام ليست بكبيرة كما يتم تداولها، وقالت لوكيل فرجانى هي دى امكانياتنا وده سقف الرواتب، هتوافق ولا لاء؟.. والمفاجأة أن فرجانى ساسى منح الضوء الأخضر للتجديد".

كما أكد عصام سالم، إن إدارة الزمالك سبق وفتحت ملف تجديد تعاقد عبد الله جمعة كونه واحدًا من أهم اللاعبين فى الفريق، وأبدى اللاعب ترحيبه ومن المنتظر حسم الملف قريبًا.

تابع المتحدث الرسمى للزمالك، إن اللجنة الحالية تواجه عدد كبير من الأزمات بسبب بعض الملفات الماضية مثل مستحقات نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى بسبب محمود شيكابالا وأزمة أشيمبونج لاعب الفريق السابق، بخلاف بحث اللجنة عن ملفات تتعلق بالمستقبل مثل تجديد تعاقد اللاعبين، موضحًا إنه يتم التفاوض بشكل فى تلك الأزمات حتى يتم جدولة المبالغ المستحقة على الزمالك وتجنبه العقوبات، قائلاً: "موضوع خصم النقاط مستبعد بشكل كبير في هذا الموسم على الأقل".

وعن مواجهة الترجى التونسى فى السادسة مساء السبت على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، قال عصام سالم، الجميع متفائل بعودة الفارس الأبيض بالثلاث نقاط من تونس وانعاش أماله فى التأهل، لافتًا إلى إن المؤشرات تشير لدفع باتشيكو بمحمد أبو جبل فى حراسة المرمى، كما سيكون لأحمد سيد زيزو وحميد أحداد دور فى المباراة، والعمل على معالجة العقم التهديفى.