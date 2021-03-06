شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يتدخل لاحتواء غضب المستبعدين فى الاتحاد ويعدهم بحل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لاحتواء غضب اللاعبين الأربعة المستبعدين من النادي بقرار من العميد حسام حسن المدير الفني، بعد اتهام الأخير لهم بالغياب عن التدريبات واختلاق الأعذار وعدم الالتزام.

وفي 22 فبراير الماضي، أصدر حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، تعليماته للجهاز الإداري، باستبعاد خماسي الفريق عماد السيد و خالد قمر وصبري رحيل ومحمود رزق ومحمد عطوه من التدريبات الجماعية والتدريب المنفرد عقب الهزيمة من اسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يسمح لصبري رحيل بالمشاركة في مباراة إنبي الأثنين الماضي، وتعليق مصير اللاعبين الأربعة الأخرين.

وكشف مصدر في نادي الاتحاد السكندري، أن مصيلحي أجرى اتصالا باللاعبين وهدأهم ووعدهم بجلسة تجمعهم مع العميد في الأيام المقبلة، لحل أزمة استبعادهم التي قاربت على الأسبوعين، وإقناع العميد بعودتهم للتدريبات الجماعية والمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

وبعد مباراة الإنتاج الحربي قال العميد: "أنا كمدرب لا أستفيد شيء من استبعاد اللاعبين، لكن الأربعة المستبعدون حاليا غير ملتزمين من الفريق والفترة التي يغيبون فيها لا يتدربون ويكثرون من الأعذار".

وحقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول عن طريق ويليامز روماريو مهاجم الاتحاد في الدقيقة 35، برأسية متقنة بعد عرضية نفذها السيد سالم ووصل إليها متأخرا حارس الإنتاج محمد عصام الغندورن قبل أن يتمكن رزاق سيسيه من تسجيل الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.