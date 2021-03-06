بعد مباريات الجولة الرابعة.. كيف يحسم دوري السوبر لكرة السلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

اسفرت نتائج مباريات الجولة الرابعة ضمن منافسااسفرت نتائج مباريات الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري السوبر لكرة السلة، من المركز الأول للثامن، عن فوز الأهلي والجزيرة وسبورتنج والاتحاد.

وحسم الأهلي قمة مباريات هذه الجولة بفوز مثير على الزمالك بنتيجة 112-106 بعد ريمونتادا مثيرة عاد فيها الفريق الأحمر من التأخر بفارق 13 الى فوز بفارق 6 نقاط بعد امتداد المباراة الى الوقت الإضافي.

بينما جاءت نتائج باقي المباريات كالتالي: فاز الجزيرة على سموحة بنتيجة 80-76، وسبورتنج على طلائع الجيش بنتيجة 80-56 والاتحاد على المصرية للاتصالات بنتيجة 99-75.

وجاء ترتيب دوري السوبر بعد نتائج الجولة الرابعة كالتالي: الجزيرة في الصدارة ب 8 نقاط ، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متفوقا على الاتحاد صاحب نفس الرصيد بفارق المواجهات المباشرة.

بينما جاء الأهلي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وسورتنج خامسا بنفس الرصيد من النقاط، وسموحة سادسا برصيد 5 نقاط.

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع برصيد 5 نقاط، بينما يأتي فريق المصرية للإتصالات برصيد 4 نقاط.

وتمنح لوائح المسابقة الفريق الفائز نقطتين بينما يحصل الخاسر على نقطة واحدة.

وتقام هذه المرحلة بنظام الذهاب والإياب، حيث يخوض كل فريق 14 مباراة بواقع 7 مباريات ذهابا ومثلهم إيابا.

وبعد نهاية هذه المرحلة، يتم ترتيب الفرق على حساب نتائجهم من الأول للثامن، بحيث يلتقي الأول مع الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس في دور الثمانية من دوري السوبر، وتقام هذه المواجهات بنظام البلاي أوفس. (Best of 5)، بحيث يتأهل الفريق الفائز بثلاث مباريات الى دور قبل النهائي من البطولة.

ويلتقي الفائز من الأول مع الثامن مع الفائز من الرابع والخامس في نصف نهائي دوري السوبر، على أن يلتقي الفائز من الثاني والسابع، مع الفائز من الثالث والسادس في المباراة الثانية لهذا الدور من البطولة، وتقام هذه المواجهات بنظام بلاي أوفس Best of 5، بحيث يتأهل الفريق الفائز بثلاث مباريات إلى نهائي البطولة.

ويقام نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنظام Best of 5 ، حيث يتوج الفريق الفائز بثلاث مباريات من أصل 5 بلقب البطولة.