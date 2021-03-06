عمرو جمال لمصراوي: أثق في نظرة البدري لي بعد إشادة الجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش، إنه يثق في نظرة المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام البدري له بعد إشادة الجميع بمستواه خلال الموسم الجاري من الدوري.

وأضاف جمال في تصريحات خاصة ليلاكورة:"حسام البدري على دراية كاملة بمستوايا وأجتهد أكثر خلال الفترة الجارية لأكون جديرًا بالانضمام مرة أخرى لصفوف المنتخب الوطني".

وأشار لاعب طلائع الجيش، إلى أنه يتمنى العودة لصفوف النادي الأهلي خلال فترة المقبلة؛ لذا سيبذل أقصى ما لديه من جهد.

وأتم جمال تصريحاته بإبداء سعادته بإشادة الجميع بمستواه خلال الموسم الماضي، قائلاً:"بإذن الله الفترة المقبلة ستكون أفضل وأفضل".

وسجل عمرو جمال هدف تعادل فريقه طلائع الجيش أمام نظيره إنبي خلال اللقاء الذي أُقيم بينهما في وقت سابق من اليوم الجمعة وانتهى بهدف لكل فريق.