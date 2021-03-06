الزمالك: التجديد لجمعة اقترب.. وخصم النقاط مستبعد هذا الموسم على الأقل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح عصام سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك بأنهم فتحوا ملف تجديد تعاقد عبدالله جمعة قبل السفر إلى تونس، وأوضح بأن خصم النقاط من النادي على خلفية المنازعات مع اللاعبين السابقين سيكون مستبعد في الموسم الحالي على الأقل.

وقال سالم في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "ملف التجديد لعبدالله جمعة تم فتحه قبل السفر إلى تونس وأعتقد أنه سيتم الاتفاق على كافة الأمور وتسير الأمور بشكل جيد في هذا الأمر لأهميته بالنسبة للفريق".

أما عن مدى تطور الأمور في مسألة التجديد لفرجاني ساسي: "توجه إبراهيم عبدالله، وطارق حشيش المستشار المالي توجهوا لتونس على نفتقهم الخاصة من أجل مساندة الفريق من جانب وللعمل على ملف التجديد لساسي من جانب أخر".

وانتقل للحديث عن أزمة مستحقات اللاعبين السابقين، قائلًا: "نحاول التوصل إلى تسوية مع كل لاعب على خلاف مالي مع النادي، وسنحاول حل الأمور بقدر الإمكان وخصم النقاط من الزمالك في الدوري مستبعد بشكل كبير خلال الموسم الحالي على الأقل".

ويتواجد الزمالك في الوقت الحالي بتونس من أجل مواجهة الترجي التونسي مساء السبت ضمن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.