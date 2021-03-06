خاص.. مَن يقود هجوم الأهلي أمام فيتا كلوب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي الدفع بالنيجيري جونيور أجايي في مركز المهاجم خلال مباراة فيتا كلوب المقرر لها التاسعة مساء السبت ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وأظهر المران الرئيسي الذي أقيم مساء الخميس أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر لجأ للإعتماد علي أجايي في مركز المهاجم مع الإبقاء علي والتر بواليا ومحمد شريف في البدلاء للإستفادة منهم في الشوط الثاني.

وحرص موسيماني علي تجربة الخطة التي سيخوض بها مباراة السبت في المران الرئيسي الذي جاء سرياً ومغلقاً وقام بعمل تقسمية بطول الملعب ما بين فريقين احدهما كانت الأساسي وضم محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمود وحيد وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور اجايي.

وقام موسيماني ببعثرة الأوراق في مران اليوم خاصة أن جزء منه مفتوح لوسائل الإعلام حسب لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث أقام تقسيمة في نصف ملعب بين فريقين دون وجود ملامح بها تجنباً لوجود عيون للمنافس.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني ضم 19 لاعبًا إلى قائمة الفريق انتظمت في معسكر مغلق باحد فنادق القاهرة وهي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمود وحيد وحمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد رمضان بيكهام وأليو ديانج وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

وشهدت القائمة ااستبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف وعلي معلول ووليد سليمان وناصر ماهر وصلاح محسن ومحمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود واكرم توفيق للإصابة.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي في التاسعة من مساء الغد بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر سيمبا التنزاني المجموعة برصيد 6 نقاط ويحل ضيفًا علي المريخ في الثالثة عصر السبت، بينما يأتي فيتا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي الذي يتساوى معه في النقاط بينما يقبع بطل السوداني في المركز الأخير بلا رصيد.