خاص.. مَن يقود هجوم الأهلي أمام فيتا كلوب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي الدفع بالنيجيري جونيور أجايي في مركز المهاجم خلال مباراة فيتا كلوب المقرر لها التاسعة مساء السبت ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.
وأظهر المران الرئيسي الذي أقيم مساء الخميس أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر لجأ للإعتماد علي أجايي في مركز المهاجم مع الإبقاء علي والتر بواليا ومحمد شريف في البدلاء للإستفادة منهم في الشوط الثاني.
وحرص موسيماني علي تجربة الخطة التي سيخوض بها مباراة السبت في المران الرئيسي الذي جاء سرياً ومغلقاً وقام بعمل تقسمية بطول الملعب ما بين فريقين احدهما كانت الأساسي وضم محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمود وحيد وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور اجايي.
وقام موسيماني ببعثرة الأوراق في مران اليوم خاصة أن جزء منه مفتوح لوسائل الإعلام حسب لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث أقام تقسيمة في نصف ملعب بين فريقين دون وجود ملامح بها تجنباً لوجود عيون للمنافس.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني ضم 19 لاعبًا إلى قائمة الفريق انتظمت في معسكر مغلق باحد فنادق القاهرة وهي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمود وحيد وحمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد رمضان بيكهام وأليو ديانج وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.
وشهدت القائمة ااستبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف وعلي معلول ووليد سليمان وناصر ماهر وصلاح محسن ومحمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود واكرم توفيق للإصابة.
ويستضيف فريق الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي في التاسعة من مساء الغد بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.
ويتصدر سيمبا التنزاني المجموعة برصيد 6 نقاط ويحل ضيفًا علي المريخ في الثالثة عصر السبت، بينما يأتي فيتا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي الذي يتساوى معه في النقاط بينما يقبع بطل السوداني في المركز الأخير بلا رصيد.