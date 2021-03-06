شباب بلوزداد الجزائري يتعادل مع الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تعادل شباب بلوزداد الجزائري مع الهلال السوداني، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم محمد عبد الرحمن للهلال في الدقيقة الثالثة بعد انفراده بحارس شباب بلوزداد توفيق موساوي، قبل أن يدرك مارسلان كوكبو هدف التعادل لشباب بلوزداد في الدقيقة 43.

وأهدر حمزة بلحول لاعب فريق شباب بلوزداد ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع الهلال السوداني رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، متقدما بفارق الاهداف عن مازيمبي الكونغولي وشباب بلوزداد أصحاب الرصيد ذاته في المركزين الثالث والرابع، فيما يتصدر صن داونز الجنوب أفريقي المجموعة برصيد ست نقاط.