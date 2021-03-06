نشرة الجمعة.. قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب.. وصلاح ينافس على جائزة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 5 مارس 2021.
خاص.. طلب محامي الأهلي أمام المحكمة الرياضية بشأن هروب كوليبالي
ريمونتادا مثيرة.. الوقت الاضافي يمنح الأهلي فوزاً قاتلاً على الزمالك بدوري السلة
بالفيديو: "حجازي" يؤمن فوز اتحاد جدة برباعية أمام الوحدة في الدوري السعودي
إنبي يقتحم المربع الذهبي بالدوري بالتعادل أمام طلائع الجيش
الاتحاد يعمق جراح الإنتاج الحربي بثنائية في الدوري
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رسميًا.. إيقاف مصطفى محمد مباراة واحدة وغرامة مالية
المتحدث الرسمي للأهلي يُعلن إصابته بفيروس كورونا
دجلة يتعادل مع الإسماعيلي في صراع القاع بالدوري
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الصفاقسي التونسي يقيل أنيس بوجلبان ويعين الإسباني مورسيا خلفاً له