اخبار الرياضه

نشرة الجمعة.. قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب.. وصلاح ينافس على جائزة جديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم الجمعة 5 مارس 2021.

خاص.. طلب محامي الأهلي أمام المحكمة الرياضية بشأن هروب كوليبالي

ريمونتادا مثيرة.. الوقت الاضافي يمنح الأهلي فوزاً قاتلاً على الزمالك بدوري السلة

بالفيديو: "حجازي" يؤمن فوز اتحاد جدة برباعية أمام الوحدة في الدوري السعودي

إنبي يقتحم المربع الذهبي بالدوري بالتعادل أمام طلائع الجيش

الاتحاد يعمق جراح الإنتاج الحربي بثنائية في الدوري

قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب.. عودة الشحات و6 مستبعدين

رسميًا.. إيقاف مصطفى محمد مباراة واحدة وغرامة مالية

المتحدث الرسمي للأهلي يُعلن إصابته بفيروس

دجلة يتعادل مع الإسماعيلي في صراع القاع بالدوري

صلاح ينافس على جائزة جديدة في (فيديو)

الصفاقسي التونسي يقيل أنيس بوجلبان ويعين الإسباني مورسيا خلفاً له

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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