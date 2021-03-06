الأهلي يُخطط لإصدار بيان هام لإفريقيا بتحدي فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يُخطط النادي الأهلي لاستعادة انتصاراته في بطولة دوري أبطال إفريقيا وتوجيه رسالة لمنافسيه على الكأس بأن حامل اللقب ما زال يتمتع بقوته كاملة.

الأهلي تعرض لصدمة في المباراة السابقة أمام سيمبا وخسر في تنزانيا بهدف نظيف في مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ليفقد الصدارة ويتراجع للمركز الثاني.

لكن رجال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يأملون في تجاوز هزيمة تنزانيا بتحقيق انتصار جديد في القاهرة، على فريق فيتا كلوب الذي حقق مفاجأة في الجولة الثانية وقت أن خسر الأهلي.

فيتا كلوب نجح في الفوز على المريخ في السودان بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في نتيجة صادمة لمحبي الفريق السوداني ولمتابعي البطولة، ليعلن الفريق الكونغولي نفسه منافساً شرساً على إحدى بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي.

ولا يريد النادي الأهلي منافسة قوية من فيتا كلوب وسيمبا على صدارة المجموعة، حتى لا يتحول الوضع إلى الأسوأ ويصبح الحصول على مقعد ربع النهائي أمراً صعباً في الجولات الأخيرة.

لذلك يسعى الأهلي للفوز على فيتا كلوب في القاهرة، ثم ملاحقته في الكونغو في الجولة الرابعة لتحقيق فوز جديد لإبعاده من حسابات الصدارة على الأقل، وترك صراعه مع سيمبا على المقعد الثاني، أو مع المريخ إذا استفاق أمام الفريق التنزاني في الجولتين الثالثة والرابعة.

وينتظر بطل إفريقيا تقديم أداء جيد وتحقيق فوز ثمين على فيتا كلوب مساء السبت في استاد القاهرة من أجل إصدار بيان هام للقارة السمراء التي ساورتها الشكوك عقب هزيمته في مباراة سيمبا حول قدرته على الدفاع عن لقبه.

ويُدرك موسيماني جيداً أن رحلة اللقب العاشر لفريقه تبدأ من تصحيح المسار بعد التعثر الذي حدث في الجولة الماضية أمام سيمبا، وبرد فعل قوي يعيد الأهلي إلى وضعه الطبيعي في مقدمة فرق المجموعة.

ويُعاني الأحمر من غيابات مؤثرة في صفوفه، حيث يغيب محمود كهربا للإيقاف، وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن للإصابة.

لكن بطل القارة السمراء يستعيد لاعبه حسين الشحات أمام فيتا كلوب بعد فترة إيقاف 4 مباريات خاضها لأحداث ما بعد نهائي النسخة الماضية أمام الزمالك التي انتهت لصالح الأهلي (2-1) ليحصد اللقب التاسع في مسيرته.

بطاقة المباراة

الحدث: مجموعات دوري أبطال إفريقيا

التوقيت: 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة

التاريخ: 5-3-2021

الملعب: استاد القاهرة الدولي

القناة الناقلة: تايم سبورت عبر البث الأرضي، بي إن سبورتس 4