ريمونتادا مثيرة.. الوقت الاضافي يمنح الأهلي فوزاً قاتلاً على الزمالك بدوري السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

حقق الأهلي فوزا مثيرا على الزمالك بنتيجة 112-106 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري السوبر لكرة السلة مساء اليوم على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

وقد انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين 95-95.

ودخل الزمالك المباراة بصورة قوية وحسم الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 27-17، ثم واصل تفوقه في الفترة الثانية وأنهاها بفارق 13 نقطة بنتيجة 55-42.

وبالرغم من تفوق الاهلي في الفترة الثالثة وتسجيله 21 نقطة مقابل 15 نقطة سجلها لاعبو الفريق الأبيض، لكن الزمالك حسم هذه الفترة لصالحه بنتيجة 70-63.

وشهدت الفترة الرابعة إثارة في أحداثها بعد عودة الأهلي الى المباراة في الدقائق الأخيرة، واستمرت الاثارة في الثواني الاخيرة من أحداث هذه الفترة التي شهدت تعادل الفريقين بنتيجة 95-95، ليتم اللجوء الى وقت إضافي في المباراة.

واستمرت الاثارة في الوقت الاضافي من المباراة حتي لحظاتها الاخيرة قبل ان يوسع الاهلي الفارق الى 4 نقاط عند النتيجة 109-105، ثم حافظ على تفوقه لينهي المباراة لصالحه بفارق 6 نقاط.

وبهذا الفوز رفع الاهلي رصيده الى النقطة السادسة بينما أصبح الزمالك رصيده 7 نقاط.