فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الهلال وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا “هدية عربية”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، الجولة الثالثة من دور المجموعات، التي شهدت تعادلاً إيجابيًا لا يخدم مصالح الفريقين، ويقدم خدمة عربية لمازيمبي وصنداونز في الصراع على ورقتي التأهل لربع النهائي.

وحسم التعادل 1/1 “الدربي العربي” بين شباب بلوزداد الجزائري وضيفه الهلال السوداني، والذي استضافه ملعب “5 جويلية” في الجزائر مساء اليوم الجمعة ضمن المجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ولن تخدم النتيجة مسعى أي من الفريقين في بلوغ الدور ربع النهائي، إذ رفع الهلال رصيده الى نقطتين في المركز الثاني موقتًا بفارق الأهداف أمام مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، وبفارق أربع نقاط خلف ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي المتصدر، بينما يتذيل بلوزداد ترتيب المجموعة بنقطتين أيضاً، ويلتقي غد السبت 6 مارس فريق مازيمبي بضيفه ماميلودي صنداونز.

تقاسم الهلال وبلوزداد السيطرة على الشوط الأول مع افضلية نسبية للفريق السوداني الذي تقدم مبكراً، عندما مرر الحارس الجزائري توفيق موسوي الكرة خاطئة فقطعها أبو عقلة عبدالله برأسه لتصل الى محمد عبد الرحمن الذي تلاعب بالمدافع سفيان بوشار وسدد في الشباك من بين ساقي الحارس موسوي (3).

وتحرك الفريق الجزائري لا سيما عبر نجمه أمير سعيود الذي أهدر فرصة التعادل عندما مرت تسديدته بجوار القائم الأيمن (38)، وبعد خمس دقائق أدرك بلوزداد التعادل عندما وصلت الكرة الى زين بولخوة فسددها قوية ليتصدى لها الحارس علي أبو عشرين، إلا أنها عادت الى سمير عيبود فمررها الى البنيني مرسيلين كوكبو الذي سجلها بكعب قدمه في المرمى الخالي (43).

شاهد ملخص واهداف مباراة الهلال وبلوزداد في دوري أبطال أفريقيا