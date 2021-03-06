نتيجة مباراة الهلال وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا “الحظ يُعاند نساخ ويخدم مازيمبي وصنداونز”

تعرف على نتيجة مباراة الهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، الجولة الثالثة من دور المجموعات، التي شهدت تعادلاً إيجابيًا لا يخدم مصالح الفريقين، ويقدم خدمة عربية لمازيمبي وصنداونز في الصراع على ورقتي التأهل لربع النهائي.

وحسم التعادل 1/1 “الدربي العربي” بين شباب بلوزداد الجزائري وضيفه الهلال السوداني، والذي استضافه ملعب “5 جويلية” في الجزائر مساء اليوم الجمعة ضمن المجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ولن تخدم النتيجة مسعى أي من الفريقين في بلوغ الدور ربع النهائي، إذ رفع الهلال رصيده الى نقطتين في المركز الثاني موقتًا بفارق الأهداف أمام مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، وبفارق أربع نقاط خلف ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي المتصدر، بينما يتذيل بلوزداد ترتيب المجموعة بنقطتين أيضاً، ويلتقي غد السبت 6 مارس فريق مازيمبي بضيفه ماميلودي صنداونز.

تقاسم الهلال وبلوزداد السيطرة على الشوط الأول مع افضلية نسبية للفريق السوداني الذي تقدم مبكراً، عندما مرر الحارس الجزائري توفيق موسوي الكرة خاطئة فقطعها أبو عقلة عبدالله برأسه لتصل الى محمد عبد الرحمن الذي تلاعب بالمدافع سفيان بوشار وسدد في الشباك من بين ساقي الحارس موسوي (3).

وكاد المتصدر الحالي لمسابقة الدوري السوداني أن يعزز تقدمه على بلوزداد إلا أن رأسية سعيد أحمد مرت بجانب المرمى في الدقيقة 11.

الحظ يُعاند شمس الدين نساخ

صاحب المركز الأول في الدوري الجزائري خلال الموسم الماضي غير المكتمل بسبب كورونا، انتظر حتى الدقيقة 20 ليهدد مرمى الهلال برأسية شمس الدين نساخ لكن الكرة مرت بجانب المرمى ليواصل بلوزداد مواجهة خطورة خسارة النقاط، حيث لاحت بعدها فرصة مؤكدة لتسجيل للسودانيين هدف مضاعفة النتيجة إلا ان عيد مقدم أخطأ الشباك وهو في مواجهة مباشرة لمرمى بلوزداد عند الدقيقة 26.

وتحرك الفريق الجزائري لا سيما عبر نجمه أمير سعيود الذي أهدر فرصة التعادل عندما مرت تسديدته بجوار القائم الأيمن (38)، وبعد خمس دقائق أدرك بلوزداد التعادل عندما وصلت الكرة الى زين بولخوة فسددها قوية ليتصدى لها الحارس علي أبو عشرين، إلا أنها عادت الى سمير عيبود فمررها الى البنيني مرسيلين كوكبو الذي سجلها بكعب قدمه في المرمى الخالي (43).

وبدا الفريقان متحفظين في الشوط الثاني، وكان الفريق الجزائري الطرف الأفضل إلا انه واجه صعوبة بالغة في اختراق التكتل الدفاعي للهلال، وحاول المدربان تنشيط فريقيهما.

ودفع مدرب بلوزداد الفرنسي فرانك دوما بالثنائي محمد بلخير وحمزة بولحوال بدلاً من سعيود المصاب والبلجيكي من أصل كونغولي ماكي نغومبو، فيما أشرك المدرب الموقت للهلال كمال الشغيل الكونغولي فيني بونغونغا وولي الدين السفور.

خروج سعيود أثر على أداء الفريق الجزائري برغم سيطرته على المجريات بشكل واضح، وسدد زكريا دريوي كرة مقصية أمسكها الحارس السوداني بصعوبة في الدقيقة 58، وأضاع البديل حمزة بولحوال كرة سانحة بعدما مرت رأسيته بغرابة فوق المرمى (80)، وسدد نساخ كرة قوية من ركلة حرة صدتها العارضة في الدقيقة 85.

وتابع شباب بلوزداد ضغطه، فأثمر عن ركلة جزاء احتسبها الحكم السنغالي ماكيتي نداي بسبب دفع من مدافع الهلال سموأل مرغني على بولحوال الذي انبرى لها بنفسه، لكنه سددها خارج المرمى وأهدر فريق منح فريقه الانتصار (90+1).