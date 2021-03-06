الامارات | تاريخ «الـ11 عاماً» يقف مع العين ضد الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ «الـ11 عاماً» يقف مع العين ضد الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار الساعة 05:30 عصر اليوم، إلى استاد هزاع بن زايد، حيث الموعد مع قمة كلاسيكية، بين فريقين كبيرين يعانيان هذا الموسم تذبذب النتائج، وذلك حينما يستقبل العين الوصل في الجولة 19 لدوري الخليج العربي، في مواجهة يتطلع من خلالها العين لتكريس عقدة الـ11 عاماً للوصل، إذ لم يخسر «الزعيم»، خلال هذه المدة الطويلة، على ملعبه في الدوري أمام الوصل.

ويعود آخر فوز للضيوف إلى ديسمبر 2009 بنتيجة 3-1، وخلال السنوات الإحدى عشر التالية، فاز العين في ثماني مباريات، وتعادلا في مواجهتين.

ويدخل «البنفسج» المواجهة وهو في المركز السادس بـ30 نقطة، وقادم من خسارة أمام الظفرة، ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الحفاظ على آماله في مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا.

في المقابل، يدخل الوصل صاحب المركز الثامن برصيد 28 نقطة، وهو منتشٍ بنتائجه الجيدة التي حققها في الدوري، رغم خروجه الأخير من كأس الخليج العربي.

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