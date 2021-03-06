الامارات | ليما يغيب عن النصر في مواجهة الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن ليما يغيب عن النصر في مواجهة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب النصر، الأرجنتيني دياز أن الاستعدادات لمواجهة الشارقة غداً في الجولة 19 من دوري الخليج العربي تسير بشكل جيد، بعد الفوز على اتحاد كلباء والصعود إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي، مشيراً إلى أن الفوز في المباراة المقبلة سيحافظ على فرص الفريق في البقاء بصلب المنافسة على لقب دوري الخليج العربي.

وقال دياز خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في نادي النصر: «تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين هناك من تدرب بشكل مكثف وهناك من شارك في تدريبات خفيفة بسبب ضغط المباريات، العميد جاهز للمباراة ولا يوجد سوى لاعب واحد فقط سيغيب عن اللقاء وهو البرازيلي ليما، بينما يوجد بقية اللاعبين في المباراة وعلى أتم استعداد لخوض المباراة والمهمة الجديدة للفريق».

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