الامارات | العروبة يهزم الحمرية في دوري الأولى.. وبداية ناجحة لمسفر مع البطائح

شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يهزم الحمرية في دوري الأولى.. وبداية ناجحة لمسفر مع البطائح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ العروبة على وصافة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد فوزه، أمس، على ضيفه الحمرية بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 15، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة خلف الإمارات «المتصدر» بـ28 نقطة. وسجل هدفي العروبة، النيجيري فيكتور نوانيري (46)، والبرازيلي رودريغو سيلفا (85).

وفاز البطائح بقيادة مدربه الجديد الدكتور عبدالله مسفر، على ضيفه التعاون بهدف نظيف ليصبح رصيده 25 نقطة في المركز الثالث، وسجل للفائز البلجيكي وليام اوسو في الدقيقة 30، بينما راوح رصيد التعاون عند 17 نقطة.

وفاز مسافي على الذيد 2-1، وسجل للأول العاجي إبراهيما دياكيتي (33)، والكاميروني ماريوس اوبيكوب (83)، وللذيد عبدالله مهدي (74)، ليرفع مسافي رصيده إلى 15 نقطة. وتختتم الجولة في الساعة 17:35 من مساء اليوم بلقاء دبا الفجيرة مع دبا الحصن والعربي مع الإمارات.

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