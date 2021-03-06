الامارات | 100 فارس يتنافسون على «دولية العين» لقفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 فارس يتنافسون على «دولية العين» لقفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس، على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والغولف، فعاليات بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي تشتمل على ست منافسات دولية، يتنافس عليها 100 من فرسان وفارسات قفز الحواجز يمثلون 18 دولة عربية وأوروبية وغيرها، وبصحبتهم 170 خيلاً، إضافة إلى 85 خيلاً من أندية ومراكز الفروسية بالدولة.

وشارك 46 فارساً وفارسة في منافسات فئة المستوى الثاني، ونجح منهم 10 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، وفاز بجائزة المركز الأول الفارس مجدالدين بادنكي بالجواد «شاكو برنس» من نادي مندرة للفروسية، وجاء الفارس سامي سلطاني بالجواد «بالينوي كرنفال هارفي» من نادي العين للفروسية في المركز الثاني.

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