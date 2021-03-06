الامارات | بني ياس يطلب «الوصافة المؤقتة» من كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يطلب «الوصافة المؤقتة» من كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى فريق بني ياس إلى استغلال مباراة اليوم أمام مضيفه كلباء، الساعة الخامسة والنصف مساء، ضمن الجولة 19 من دوري الخليج العربي، وذلك للارتقاء إلى وصافة الدوري مؤقتاً، قبل مباراة الشارقة (الوصيف حالياً)، والنصر غداً.

ويحتل بني ياس المركز الثالث في ترتيب الدوري بـ36 نقطة، بفارق نقطة عن الشارقة الثاني، وأربع نقاط عن الجزيرة المتصدر. في المقابل، يملك كلباء 26 نقطة في المركز التاسع.

وسيتمكن كلباء من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق، في حال فوزه ووصوله للنقطة 29، حيث ستكون المرة الأولى بتاريخ الفريق في دوري الخليج العربي. ويتطلع كلباء لتكرار نتيجة الذهاب التي انتهت لصالحه بهدفين مقابل لا شيء، وهي المباراة التي كانت بمثابة نقطة التحول في أداء ونتائج الفريق. ومن شأن الإرهاق أن يؤثر في الفريق، خصوصاً بعد مباراة طويلة قبل أيام في نصف نهائي كأس الخليج العربي أمام النصر، حيث خسر بركلات الترجيح. وتواجه الفريقان ثلاث مرات في الموسم الحالي، انتهت بتعادلين في الكأس، وفوز لكلباء في الدوري. ولا يريد بني ياس التفريط في مباراة اليوم، ويراهن على قوة هجومه بقيادة الهداف البرازيلي بيدرو.

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