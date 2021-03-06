الامارات | شباب الأهلي يتعاقد مع الأوزبكي هامروبيكوف

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتعاقد مع الأوزبكي هامروبيكوف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة شباب الأهلي تعاقدها رسمياً مع اللاعب الدولي الأوزبكي أوديلغون هامروبيكوف عقب حصول النادي على موافقة اتحاد كرة القدم في قائمة «فرسان دبي»، رغم غلق باب الانتقالات لفترة الانتقالات الشتوية في فبراير الماضي.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها أكملت إجراءات التعاقد رسمياً مع الدولي الأوزبكي أوديلغون هامروبيكوف في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم، ليكون بديلاً لمواطنه عزيز غانييف الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي حرمته من مواصلة مشواره مع الفريق.

وأكملت الشركة إجراءات قيد هامروبيكوف في قائمة الفريق برابطة المحترفين ليصبح اللاعب قادراً على المشاركة في مباراة شباب الأهلي أمام الجزيرة اليوم في دوري الخليج العربي، بينما باتت تضم قائمة «فرسان دبي» أربعة لاعبين أجانب هم البرازيلي كارلوس إدوارد والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا وأخيراً الأوزبكي هامروبيكوف.

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