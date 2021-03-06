الامارات | 5 أسئـلـة.. العطاس: في كرة القدم تحقيق الألقاب أهم من جمع الأموال

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسئـلـة.. العطاس: في كرة القدم تحقيق الألقاب أهم من جمع الأموال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدافع فريق بني ياس، خالد العطاس الذي جدد عقده مع «السماوي» حتى 2024 إن تحقيق الألقاب أهم من جمع الأموال، مشيراً إلى أنه فضّل البقاء في صفوف النادي بعد الاقتناع بالمشروع الذي تقوم به إدارة النادي في سبيل التتويج بالألقاب خلال الفترة المقبلة.

وقال في حوار مع «الإمارات اليوم»: «إذا كان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يقول بأن الدفاع يجلب البطولات، فأنا أضيف إلى كلامه أن الاستقرار يحافظ عليها».

وتطرق خالد العطاس إلى الكثير من الموضوعات التي تتعلق بنادي بني ياس ومستقبله مع الفريق.

للإطلاع على الموضوع كاملا، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news