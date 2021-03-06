شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الترجى يتوعد الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مهاجم الترجي، علاء المرزوقي، إن فريقه لن يرضى بغير الانتصار على ضيفه الزمالك، في ملعب رادس، ضمن ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال المرزوقي، «سنبذل كل ما لدينا للفوز باللقاء، لتعزيز صدارتنا للمجموعة، والسير بثبات نحو التأهل للدور القادم، كل الفرق تأتي إلى تونس، وهي تطمح للإطاحة بالترجي، لكن لن نسمح لأي فريق بهزمنا فوق ميداننا، أو أن يحصل منا ولو نقطة التعادل، أمامنا 90 دقيقة من اللعب، وعلينا تحقيق الفوز، من أجل مواصلة المشوار بمعنويات مرتفعة، ولتأكيد أننا على أتم الاستعداد للمنافسة على اللقب القاري، الذي يعد من أبرز أهداف الفريق هذا الموسم».