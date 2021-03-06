شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يحبط مخطط برشلونة ويتفق مع بيرنات على التجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن موقف خوان بيرنات، ظهير أيسر باريس سان جيرمان، من الانتقال لبرشلونة في الموسم المقبل، وذلك بعد ارتباط اسم بيرنات بتدعيم الجبهة اليسرى لبرشلونة، في ظل انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب الصحيفة الإسبانية نقلا عن تقارير فرنسية، فإن بيرنات لن ينتقل إلى برشلونة في الصيف، بعدما اقترب باريس سان جيرمان من تجديد تعاقده، وأضافت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان اتفق مع بيرنات، على تجديد عقده لمدة 3 مواسم جديدة.

ويعاني بيرنات من إصابة بتهتك في أربطة الركبة منذ شهر سبتمبر الماضي، ومن المتوقع ألا يلحق بالموسم الجاري، إلا أن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني، واثق من استعادة الظهير الإسباني لمستواه بعد الإصابة.