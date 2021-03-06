شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد فيا يرشح مهاجم سبورتنج براجا لقيادة هجوم المنتخب الإسبانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ديفيد فيا، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، أن أبيل رويز، لاعب برشلونة السابق وسبورتنج براجا الحالي، قادر على قيادة هجوم منتخب إسبانيا في المستقبل، ورحل رويز عن أكاديمية «لا ماسيا» التابعة لبرشلونة في الصيف الماضي، وانتقل إلى براجا بعقد مدته 5 مواسم.

وتألق رويز بشكل ملحوظ مع براجا، ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 آخرين، خلال 26 مباراة في مختلف المسابقات.

وقال فيا، في لصحيفة «ماركا» الإسبانية، «لا يزال الوقت مبكرا بعض الشيء للحديث عن ذلك، لكنني متأكد أن الاتحاد الإسباني يرى أن أبيل رويز هو المهاجم المستقبلي للمنتخب، ما يقدمه يستحق عليه الانضمام لمنتخب لا روخا، وأنا مقتنع أنه قادر على قيادة هجوم إسبانيا، لأن يملك من الإمكانات التي ستساعده على تحقيق ذلك، لكن الأمر يجب أن يؤخذ خطوة بخطوة، في الوقت الحالي، يتواجد رويز مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، لكن في ظل المستويات التي يقدمها، أعتقد أنه سيصل إلى القمة، انه يتطور بشكل جيد وقوي للغاية، ربما يكون أكثر مني، لأنه أقوى جسديا، المهاجم الصريح يجب أن يتمكن من العثور على مساحات، وهو يفعل ذلك جيدا».