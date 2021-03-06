شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اللجوء لشوط إضافي.. الأهلي يهزم الزمالك 112-106 قي قمة كرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيرة، ضمن منفاسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة السلة.

انتهى الشوط الأول من ديربي السلة بتقدم الزمالك على الأهلي بنتيجة 27-17، ووسع الزمالك الفارق في الشوط الثاني لينهيه متقدمًا على الأهلي 55-42، وقلص الأهلي النتيجة في الشوط الثالث لسبع نقاط لينتهي بتقدم الزمالك 70-63.

وفي آخر أشواط الوقت الأصلي من المباراة استطاع الأهلي العودة في النتيجة لينهي الوقت الأصلي متعادلًا في النتيجة مع الزمالك 95-95.

ولجأ الفريقين إلى لعب شوط إضافي تبادل خلاله الأهلي وضيفه الزمالك التقدم خلال أحداث الشوط حتى انتهت المباراة بفوز الأهلي على الزمالك 112-106.

عبر عمر طارق، لاعب فريق كرة السلة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز على فريق الزمالك في إطار منافسات بطولة الدوري.

وأوضح أن الفريق قدم أداءً يليق بمن يرتدي قميص الأهلي من حيث العزيمة والإصرار رغم التأخر في فارق النقاط بالفترات الثلاث الأولى من اللقاء.

وأشار اللاعب إلى أن روح الفانلة الحمراء وراء فوز الأهلي على الزمالك مضيفًا أن الجهاز الفني بذل جهدًا كبيرًا للتغلب على كل الصعاب والمعوقات التي واجهها الجميع في المباراة لتحقيق الفوز.

وشدد طارق على أن الأهلي كان حريصًا على الفوز بعد الخسارة السابقة أمام الجزيرة، في ظل غياب العناصر المتميزة الموجودة في صفوف الفريق بسبب الإصابات.

واختتم عمرو طارق تصريحاته مؤكدًا أن اللاعبين والجهاز الفني سيبذلون أقصى ما لديهم؛ من أجل إسعاد الجماهير والفوز بجميع المباريات القادمة والتتويج بالبطولات.