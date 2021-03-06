شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف بطل إضاعة النقاط من كبار الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، متخصص فى إضاعة النقاط على كبار فرق الدورى، حيث يتألق "أوسة" بشكل لافت للأنظار خلال مواجهة الكبار.. عبد المنصف يبلغ من العمر 44 عاما، لكنه لا يزال يقدم مستويات قوية جدا فى حراسة المرمى، ويمتلك خبرات كبيرة من خلال مسيرته على مدار تاريخه الكروى، حيث إنه لعب لأندية الزمالك والجونة وإنبى وأخيرا وادى دجلة، مما أثقل أداؤه فى الساحرة المستديرة، على الرغم من تقدمه فى العمر.

عبد المنصف نجح فى تحقيق رفم قياسى خلال الموسم الحالى، بعدما نجح فى تعطيل كلاً من الأهلى والزمالك والإسماعيلى وبيراميدز، وحرمهم من حصد الثلاث نقاط خلال مواجهاتهم مع وادى دجلة.

فى كل مباراة يخوضها الفريق الدجلاوى أمام أحد هؤلاء الفرق يظهر عبد المنصف فى وضع "المنقذ" والذى يتصدى لسيل الهجمات التى تشن على مرماه وينجح فى قيادة فريقه لبر الأمان واقتناص نقطة التعادل من المنافس الشرس.

فى بداية الموسم نجح عبد المنصف فى قيادة فريقه للتعادل السلبى مع الأهلى فى الجولة الخامسة من عمر المسابقة، ليفقد المارد الأحمر أول نقطتين فى صراع مسابقة الدورى.

ثم تعادل دجلة بقيادة "أوسة" مع بيراميدز سلبيًا، فى الجولة الثالثة، ليعطل مسيرة الفريق الذى يبحث عن طموح التتويج بلقب الدورى لأول مرة فى تاريخه.

كما تعادل الفريق الدجلاوى سلبيًا مع الزمالك، فى مباراة شهدت تألق كبير من الحارس العملاق، ليحرم الفارس الأبيض من نقطتين لتأمين صدارته لجدول المسابقة.

فى الأخير، تألق عبد المنصف فى مباراة فريقه أمام الإسماعيلى التى أقيمت مساء اليوم، الجمعة، وقاد المباراة لبر الأمان بالتعادل السلبى، وحرم الدراويش من نقطتين فى صراع الدورى، لاسيما وإن "أوسة" خاض مواجهة الإسماعيلى بيد مصابة، حيث تعرض للحرق فى أصابع اليد اليمنى خلال خضوعه لجلسات استشفاء بالبخار عقب لقاء الزمالك.