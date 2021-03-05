شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يدرس بيع دي خيا الصيف المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن مفاجأة تتعلق بمستقبل الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد بعد حصول الحارس على إجازة شخصية للذهاب إلى إسبانيا، من أجل حضور ولادة طفله الأول، ومن المتوقع أن يستمر هناك لنهاية الشهر.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الإنجليزي دين هندرسون سيكون الحارس الأول لليونايتد في الموسم المقبل، بينما يبدو أن دي خيا لن يكون له مكان في أولد ترافورد.

وأضافت أن هندرسون، 23 عاما، الذي خاض مباراة كريستال بالاس قبل يومين، سيحرس مرمى اليونايتد في المباريات الـ5 المقبلة على الأقل، وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر بدأ يفكر في بيع دي خيا، الصيف المقبل.

وأوضحت أن هندرسون كان محبطا من التواجد على مقاعد البدلاء، بعد المستويات التي قدمها مع شيفيلد، لدرجة أنه كان يفكر في الرحيل عن اليونايتد، وبالفعل كان هناك اهتمام من جانب دورتموند وتوتنهام، ومع ذلك، فإنه لا توجد نية لدى مانشستر يونايتد في التخلي عن هندرسون، والأقرب للرحيل سيكون دي خيا.