شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو : أتمنى استمرار مبابى لكنه قرار مشترك بين اللاعب وإدارة سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على تمسكه ببقاء اللاعب كيليان مبابي في صفوف بى إس جى، وتجديد عقده مع النادى الباريسى.

وقال بوكيتينو «علاقتي مع مبابي جيدة وطبيعية، أنا وإدارة النادي نتمنى أن يستمر مبابي معنا، لكن القرار مشترك بين اللاعب وإدارة النادي، كيليان لاعب مهم للغاية، ونأمل أن يستمر في صفوف الفريق لسنوات عديدة مقبلة».

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، علما بأنه انضم للعملاق الباريسي في صيف 2017 قادما من موناكو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 180 مليون يورو.

وأكد مسؤولو النادي الباريسي خلال الأسابيع الأخيرة أنهم بدأوا مفاوضات بالفعل مع اللاعب لتمديد تعاقده، في الوقت الذي لم يعلن مبابي موقفه فاتحا الباب أمام كل احتمالات البقاء أو الرحيل، ويمتلك اللاعب عرضا من ريال مدريد لضمه عقب نهاية عقده.