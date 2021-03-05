شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز وفالفيردي في قائمة أوروجواي لتصفيات المونديال.. واستبعاد كافاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أوسكار تاباريز، مدرب منتخب أوروجواي، قائمة اللاعبين التي اختارها لمواجهتي الأرجنتين وبوليفيا، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي شهدت وجود بعض الوجوه الجديدة.

وبخلاف أبرز النجوم المنضمين للقائمة، وهم لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، وفرناندو موسليرا حارس مرمى جالاتا سراي، والقائد دييجو جودين، ضم تاباريز بعض لاعبي الدوري المحلي، ويغيب إدينسون كافاني عن القائمة للإيقاف، بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة البرازيل، في آخر لقاء بتصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال.

ويراهن المدرب المخضرم على بعض اللاعبين الشباب، الذين يعدون بمثابة مستقبل أوروجواي، ومنهم رونالد أراوخو مدافع برشلونة، وخوسيه ماريا خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد، وفيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، ورودريجو بنتانكور لاعب وسط يوفنتوس، وداروين نونييز مهاجم بنفيكا.

وضمت قائمة منتخب أوروجواى كلا من:

حراسة المرمى: فرناندو موسليرا ورودريجو مونيوز ومارتين كامبانيا وسرخيو روتشيت وكيفين داوسون.

الدفاع: دييجو جودين وخوسيه ماريا خيمينيز وسيباستيان كواتس وداميان سواريز ورونالد أراوخو وماتياس بينيا وماكسيميليانو فالكون وفرانكو بيزيتشيلو وأجوستين أوليفيروس وفيديريكو بيريرا ومارتين كاسيريس.

الوسط: نايتان نانديز ولوكاس توريرا ومانويل أوجارتي ورودريجو بينتاكور وماورو أرامباري وماتياس فيسينو وفيديريكو فالفيردي وفرناندو جورياران ونيكولاس دي لا كروز.

الهجوم: برايان رودريجيز وجاستون بيريرا وجوناثان رودريجيز ولويس سواريز وجيورجيان دي أراسكايتا وفاكوندو توريس وكريستيان ستواني وداروين نونييز ودييجو روسي وماكسيميليانو جوميز.