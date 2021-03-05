شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري: وعدت الوليد فوفيت والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد لاعب الهلال سالم الدوسري بأن هدفه الذي سجله في الوقت بدل الضائع في مرمى فريق الرائد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن الجولة الـ«22» من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كان مقصودا؛ حيث إني وجدت الحارس متقدما واستغللت تقدمه، وقال: «قدمنا مباراة كبيرة أضعنا العديد من الفرص لكن الحمد لله حققنا الأهم وهي النقاط الثلاث»، وأضاف: «الهدف الذي سجلته أهديه للأمير الوليد بن طلال حيث إنني وعدته بأني سأسجل هدفاً في هذا اللقاء والحمد لله وفيت بوعدي».