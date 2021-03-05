شكرا لقرائتكم خبر عن الشهراني يواصل التألق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - ترجم لاعب الهلال ياسر الشهراني مستواه الكبير الذي قدمه أمام فريق الرائد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملز ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف جميل، كان سببه المتابعة الدقيقة وضغطه على حامل الكرة، يذكر أن الشهراني أكثر اللاعبين مواصلة في ثبات مستواه خلال المباريات الماضية رغم النتائج السيئة التي صاحبت الفريق، وعطفاً على المستوى الرائع الذي قدمه خلال المباراة فاز بجائزة رجل المباراة في المباراة بتقييم (8.1)