شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يقهر النقص والرائد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خطف فريق الهلال فوزاً ثميناً من ضيفه الرائد بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء تقدم فريق الهلال بالنتيجة أولاً عن طريق ياسر الشهراني (د: 56)، ومن ثم عادل للرائد كريم البركاوي من ركلة جزاء (د: 69)، وأضاف سالم الدوسري نجم الهلال الهدف الثاني لفريقه (د: 90+3)، وتحصل لاعب الهلال علي البليهي على بطاقة حمراء (د: 64)، وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الثاني عشر في الدوري ويصل للنقطة 42 وفي المركز الثاني، فيما تلقى الرائد الخسارة الحادية عشرة وتجمد رصيده عند 25 نقطة وفي المركز الثالث عشر.