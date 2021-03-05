شكرا لقرائتكم خبر عن النمور يقتربون.. وبالأربعة يضربون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل فريق الاتحاد تقديم نتائج إيجابية بعد أن حقق فوزا قويا على ضيفه الوحدة بأربعة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن لقاءات الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وساهم البرازيلي رومارينهو مهاجم الاتحاد في فوز فريقه بإحرازه ثلاثة أهداف (هاتريك من ركلة جزاء 52، 72، 90+5)، فهد المولد (د: 66)، فيما جاء هدفا الوحدة عن طريق هيرناني (د: 74)، أحمد عبده (د: 84)، وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه العاشر في الدوري ويصل للنقطة 38 محتفظاً بالمركز الثالث، فيما تلقى الوحدة الخسارة الحادية عشرة وتجمد رصيده عند 27 نقطة وفي المركز الثاني عشر.