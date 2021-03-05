قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت قناة "أون تايم سبورت" عن إذاعتها مباراة الأهلي، وفيتا كلوب الكونغولي، في التاسعة مساء غدا السبت، على استاد القاهرة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

وأكدت القناة أنه سيتم إذاعة المباراة على التردد الأرضي فقط، على اعتبار أن اللقاء يقام في مصر.

كيفية استقبال التردد الأرضي لـ"أون تايم سبورت"

يمكن للمشاهد استقبال التردد الأرضي للقناة، بجودة عالية من خلال أجهزة الاستقبال الرقمي، المطروحة في الأسواق، أو الاستعانة بالإريـال العادي فقط إذا كانت شاشتك تدعم خاصية البث الرقمي.

أما اذا كان تليفزيونك لا يدعم خاصية البث الرقمي، يمكنك الاستعانة بجهاز البث الرقمي، أو الاكتفاء بالإريـال العادي للحصول على صورة أقل جودة، حيث تتواجد تايم سبورت بدلا من الثانية الأرضية.

كما يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 4.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من: فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

وكان الأهلي قد فاز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بالقاهرة بثلاثية نظيفة، ثم خسر أمام سيمبا التنزاني في تنزانيا بهدف نظيف في الجولة الثانية.

ويحتل سيمبا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه فيتا كلوب بـ3 نقاط، متفوقا على الأهلي الثالث بفارق الأهداف، ويتذيل المريخ المجموعة بدون نقاط.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات على حساب ضد سونيديب، بطل النيجر في الدور الأول، حيث فاز الأحمر في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يسحق مضيفه في الإياب بأربعة أهدافٍ نظيفة.

وكان المارد الأحمر، قد تُوج باللقب الإفريقي الموسم الماضي على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، مما أهله للمشاركة في مونديال الأندية بقطر، إذ حصل الأهلي على المركز الثالث بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

ويعتبر الأهلي صاحب الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع تسع مناسبات، في المقابل يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الترتيب الثاني برصيد خمسة ألقاب.

قائمة الأهلي

من جانبه، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة فيتا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - بدر بانون - أيمن أشرف - محمود وحيد - أحمد رمضان "بيكهام".

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

ويفتقد النادي الأهلي، لخدمات علي معلول، ووليد سليمان، وصلاح محسن للإصابة، وكهربا للإيقاف، وأكرم توفيق لأسباب فنية.

ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف

خط الوسط : السولية وآليو ديانج وحسين الشحات وأجايي وقفشة

خط الهجوم: بواليا