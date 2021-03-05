شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الجمعة 5 / 3 / 2021 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 5 / 3 / 2021 ثلاث مباريات فى بطولة الدورى المصرى حيث تستكمل مباريات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، بـ3 مواجهات مثيرة، حيث أستضاف فريق وادي دجلة نظيره الإسماعيلي على استاد السلام، بينما حل فريق الانتاج الحربي، في الظهور الأول لمدربه الجديد أحمد كشري، ضيفاً على الاتحاد السكندري، في لقاء صعب على الفريقين، فيما ألتقي طلائع الجيش مع نظيره إنبي في اللقاء الذى تم تأجيله لمدة 24 ساعة.

إنبى يتعادل مع طلائع الجيش 1–1 ويقتحم المربع الذهبي للدوري.. فيديو

اقتحم إنبي المربع الذهبى باحتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما تعادل مع منافسه طلائع الجيش بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء ،اليوم، الجمعة على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

الاتحاد السكندرى يهزم الإنتاج الحربي بهدفي روماريو وسيسيه ويقفز للمركز الثامن

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.