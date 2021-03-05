شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العدوي حكما لمباراة أسوان و بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراة أسوان وبيراميدز بالجولة 15 من بطولة الدوري الممتاز على النحوالتالي:-أحمد العدوي "حكم ساحة"-سمير جمال "مساعد أول"- عادل ماهر"مساعد ثان"-محمد بهجت"حكم رابع"-محمود دسوقي "حكم فيديو"- أحمدحمدي " مساعد حكم فيديو".

وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة أسوان في الدوري الممتاز، حيث يحل الفريق السماوى ضيفا في السابعة من مساء غدًا السبت على أسوان باستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت اختيارات المدير الفني لبيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد الجباس - دييجو رولان - محمود وادي

ويحتل فريق أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 17 نقطة، حصدها أبناء الجنوب من 14 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 5 وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 10 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 22 نقطة، حصدها الفريق السماوي بعد 14 مباراة بالدوري، حيث فازوا في 5 لقاءات وتعادلوا في 7 أخرى وتلقوا الهزيمة في لقاءين، وسجل لاعبو بيراميدز 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً أخر.