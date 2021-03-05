شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الزمالك فى دورى سوبر السلة بريمونتادا مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة السلة بنادى الاهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 112/106 فى إطار الجولة الرابعة من منافسات دورى السوبر فى اللقاء الذى يجمع الفريقين بصالة عبدالله الفيصل بالجزيرة، بعد ريمونتادا مثيرة حيث تقدم الفريق الأبيض على مدار ثلاث فترات لدرجة أن وصل الفارق إلى 20 نقطة ، قبل أن ينتفض الاهلى فى الرابعة وينهى اللقاء لصالحه فى مفاجأة لم تكن متوقعة للمتواجدين فى صالة المباراة.

وشهد اللقاء تقدم الزمالك خلال شوطى المباراة ،وانتهت الفترات كالتالى ... الفترة الأولى 17/27 للزمالك و 42/55 للزمالك والثالثة 63/70 ،واستطاع الاهلى أن يسيطر على الفترة الرابعة ويغير مجرى المباراة ليقلص الفارق إلى نقطتين، ثم واصل لاعبى الأحمر حتى انتهت الفترة الرابعة بالتعادل 95/95 وتم اللجوء إلى فترة اضافية لينتهى اللقاء 112/106 للفريق الأحمر .