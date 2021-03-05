شكرا لقرائتكم خبر عن "رعد" يعلن غدًا تشكيل الفريق وجهازه الفني للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتظار طويل من جمهور الألعاب الإلكترونية في مصر، يعلن غدًا فريق "رعد"، الذراع الإلكتروني لنادي المصرية للاتصالات عن تشكيل الفريق وجهازه الفني استعدادًا للمشاركة والمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية، وذلك بعد أن أعلن النادي منذ شهور عن التحرك للتعاقد مع أفضل المدربين واللاعبين في السوق المصري.



فريق رعد

ويعد فريق "رعد" أول فريق مصري للرياضة الإلكترونية يقع تحت مظلة كيان رياضي رسمي، وكان نادي المصرية للاتصالات أول نادي مصري يستثمر في مجال الرياضة الإلكترونية بحجم استثمارات كبير هو الأول من نوعه في مصر. وذلك بهدف إحداث تغيير حقيقي في مجال الرياضة الإلكترونية في البلاد، ورعاية المواهب المحلية في هذا المجال، وتمثيل مصر بشكل احترافي في المسابقات الإقليمية والعالمية.