شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: لن نخسر الأهلى بسبب كهربا ونحتاج الفوز على فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي أن مباراة الغد أمام فيتا كلوب مهمة للغاية من أجل حسم الصعود لدوري الثمانية بدوري أبطال أفريقيا خاصة أننا نلعب على ملعبنا ونتوقع الفوز ولكن ليست بسهولة وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي في التاسعة مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

قال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة فيتا كلوب الكونغولي والمقرر إقامتها غدا السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا إن فريق فيتا كلوب فريق صعب ومعهم صديقي فلوران ابيجي، وهما فازوا في آخر مباراة بينما نحن خسرنا، ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية.

تابع المدير الفني للقلعة الحمراء هدفنا جعل نادينا وجماهيرنا في حالة مزاجية جيدة وستتحقق بالفوز غدا، ودائما كان لدينا مشكلة في الغيابات وفي مرحلة ما كان هناك 11 لاعبا غائبين منهم 7 كورونا و4 إصابات وفي مباراة المريخ عانينا من غيابات ولم نحمل الغيابات مسؤولية الخسارة ، و نحاول الأداء بنظام مختلف عن أي فريق آخر ولعبنا 3 مباريات في 9 أيام بكأس العالم للأندية وكانت مباريات قوية في وقت قصير ولم تعترض على ذلك.

أضاف بيتسو ، نتحفظ في مسألة الاخلاق ونحب كل اللاعبين وعندما يخرج لاعب عن النظام لا بد من الحفاظ على أخلاقيات الفريق ونجعل غرفة الملابس جيدة ولا نخسر الفريق بسبب شخص واحد، ولا يوجد لاعب تعرض للإصابة أو لكورونا، واي لاعب لا يشارك لا يؤثر على الفريق لأنه يكسب بشكل مستمر ولكن الأهم الالتزام والاخلاقيات والفريق اكبر من اي شخص وهذه مبادئ الأهلي من قبل القدوم إلى هنا ، مضيفا أنه يرفض التعليق على ما ذكره الفيفا بشأن ضعف مستوى التنافسية في الدوري المصري لسيطرة الأهلي على غالبية الألقاب ، و أنه بحاجة للفوز على فيتا كلوب من أجل تحسن مستوى أداء الأهلي.