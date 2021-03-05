شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: موسيمانى معجب بأدائى.. وطموحى العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بطلائع الجيش، كواليس الحديدث الذى دار مع موسيمانى المدير الفني للأهلى، مؤكدا أن الجنوب أفريقى أبدى إعحابه بالمستوى الذى يقدمه وأبلغه بضرورة مواصلة الأداء الجيد.

قال الغزال خلال تصريحات تلفزيونية لـ قناة "ontime sports"، إن طموحه في الفترة القادمة يتمثل في العودة مرة أخرى لصفوف النادى الأهلى لتعويض السنوات التي ابتعد فيها عن القلعة الحمراء، خصوصا أنه يجتهد ويبذل قصارى جهده في الملعب.

أوضح عمرو جمال أن المستوى الذى يقدمه مع فريقه يؤهله للتواجد في صفوف المنتخب الوطنى ، خصوصا أنه يسجل أهداف باستمرار دون الاعتماد على ضربات الجزاء.

أشار عمرو جمال إلى أن طلائع الجيش من أكثر الفرق صناعة للفرص في الدوري المصري بالأرقام ولكن يقابلهم سوء توفيق خلال الفترة الماضية رغم المجهود الكبير الذى يقدمه اللاعبين في الملعب وحرصهم على الفوز في كل مباراة.

تعادل طلائع الجيش مع منافسه إنبي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

نقطة التعادل لم تفيد فريق طلائع الجيش الذى ظل في المركز الـ 15 بجدول مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة، حيث فاز الطلائع في 3 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وتلقى الهزيمة في 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.