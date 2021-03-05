شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تحقق فضية بطولة روما للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة بالميدالية الفضية والمركز الثانى بمنافسات بطولة روما الدولية التى تقام بإيطاليا بعد الهزيمة أمام اللاعبة الكندية ايركا بنتيجة 0/10 لتحصد سمر حمزة الميدالية الفضية.

وتعد فضية سمرهى الميدالية الثانية لمصر بعد فضية عبد اللطيف منيع التى حققها أمس بالخسارة أمام لاعب تركيا ، بينما احتل محمد ابراهيم كيشو المركز السابع بالهزيمة أمام لاعب روسيا.

ومن المقرر أن يغادر اللاعبين الى المجر بعد انتهاء البطولة يوم 7 مارس الجارى لإكمال المعسكر مع باقى لاعبى المنتخب فى إطار الاستعداد لبطولة إفريقيا والتي تقام بالمغرب ابريل القادم ضمن البطولات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو.