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سمر حمزة تحقق فضية بطولة روما للمصارعة

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القاهرة - سامية سيد - توجت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة بالميدالية الفضية والمركز الثانى بمنافسات بطولة روما الدولية التى تقام بإيطاليا  بعد الهزيمة أمام اللاعبة الكندية ايركا بنتيجة 0/10 لتحصد سمر حمزة الميدالية الفضية.

 

وتعد فضية سمرهى الميدالية الثانية لمصر بعد فضية عبد اللطيف منيع التى حققها أمس بالخسارة أمام لاعب تركيا ، بينما احتل محمد ابراهيم كيشو المركز السابع بالهزيمة أمام لاعب روسيا. 

 

ومن المقرر أن يغادر اللاعبين الى المجر بعد انتهاء البطولة يوم 7 مارس الجارى لإكمال المعسكر مع باقى لاعبى المنتخب فى إطار الاستعداد لبطولة إفريقيا والتي تقام بالمغرب ابريل القادم ضمن البطولات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو.

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MO Nasa

MO Nasa

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