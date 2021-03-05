شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى لـ"الخليج 365": تحملنا تكاليف آخر مسحة ومستمرون حسب اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن تحمل إدارة النادي لتكاليف آخر مسحة أجراها اللاعبون والجهازين الفني والإداري، قبل مواجهة الإنتاج الحربي، التي فاز بها زعيم الثغر بهدفين دون رد على ملعب الإسكندرية والقفز للنقطة 21 في المركز التاسع.

وقال مصيلحي لـ"الخليج 365": أخر مسحة أجراها الفريق تحملنا تكلفتها وكانت النتيجة سلبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ومستمرون في إجراء المسحات حسب ما تنص عليه اللائحة، ولن نتهاون في هذا الأمر حفاظا على سلامة الجميع".

وتواصل مصيلحي بالجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن المدير الفني، واللاعبون عقب مباراة الإنتاج الحربي هنأهم خلالها بالفوز وتحسين مركز الفريق السكندري في جدول ترتيب الدوري، مطالبا الجميع بالقتال حتى يصل الاتحاد للمكانة التي يستحقها.

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول عن طريق ويليامز روماريو مهاجم الاتحاد في الدقيقة 35، برأسية متقنة بعد عرضية نفذها السيد سالم ووصل إليها متأخرا حارس الإنتاج محمد عصام الغندورن قبل أن يتمكن رزاق سيسيه من تسجيل الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.